Сотрудник таможни попался на краже телефонов из посылок

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Таможенник отследил при помощи ренгеновского аппарата мобильные телефоны в почтовых отправлениях и решил присвоить их себе.

Московское следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело в отношении сотрудника таможни, который похитил мобильные телефоны из посылок. Об этом говорится на сайте московского СУ СКР на транспорте.

По версии следствия, 49-летний мужчина осматривал международные почтовые отправления при помощи специального рентгеновского аппарата с целью выявить запрещенные к обороту предметы. В ходе проверки он заметил в посылках мобильные телефоны и решил похитить их. Затем он отнес награбленное в машину, после чего был задержан на рабочем месте сотрудниками полиции.

Мужчина полностью признал свою вину. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "превышении должностных полномочий".

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