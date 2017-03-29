Туск о Brexit: не буду делать вид, что я счастлив

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Великобритания официально запустила процесс выхода из Евросоюза. Уведомительное письмо за подписью премьер-министра Терезы Мэй было передано председателю Европейского Совета Дональду Туску. С этой процедуры стартует отсчёт двухлетнего срока, в течение которого Лондон и Брюссель должны согласовать все спорные вопросы. Обе стороны уже заявили, что намерены минимизировать ущерб от развода. Переговоры предполагается начать в мае.

Мрачный и крайне сосредоточенный глава Евросовета Дональд Туск продемонстрировал официальное письмо от Лондона о разводе, отметил "ТВ Центр". Он получил его от постпреда Британии в ЕС и тут же разместил на своей странице в соцсети. Официальный старт процедуре Brexit дала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. С момента вручения документа европейским чиновникам и запускается отсчет времени до выхода из ЕС. Согласно правилам Лиссабонского договора, страна, пожелавшая покинуть союз, должна сделать это ровно через два года после отправки официального письма.

"Нет причин притворяться, что это счастливый день. Ни для Брюсселя, ни для Лондона. И я не буду притворяться, что я счастлив сегодня. Это звучит парадоксально, но в Brexit есть и кое-что позитивное. Это сделало нас – оставшиеся 27 государств – более сплоченными. Мы будем защищать свои интересы в трудных переговорах по Brexit", - заявил Дональд Туск.

В самом Лондоне даже девять месяцев спустя после референдума о выходе из Европейского союза страсти никак не улягутся. Ведь перевес голосов за развод с ЕС был не таким большим. Распрощаться с Брюсселем захотели почти 52 процента британцев, остаться – 48.

Тереза Мэй, будучи министром внутренних дел в кабинете Дэвида Кэмерона, не считалась ярой сторонницей Brexit, но возглавив правительство Великобритании вынуждена была учесть мнение большинства граждан и на переговорах с Брюсселем уже выступала за скорейшее и окончательное отделение от Евросоюза. Теперь она называет запуск процедуры развода историческим моментом, подчеркивая, что пути назад не будет, и делает оптимистичные прогнозы относительно будущего страны. В своей речи перед парламентом премьер подчеркнула: Британия выходит из Евросоюза, но не из Европы, с которой стремится сохранить партнерские отношения.

"Мы продолжим оставаться надежными партнерами для наших союзников. Мы хотим по-прежнему покупать у ЕС товары и услуги и продавать им наши, торговать настолько свободно, насколько это возможно, и работать так, чтобы наша дружба давала каждому из нас ощущение большей безопасности и выгоды. Мы ищем нового, равного партнерства между независимой, самоуправляемой Великобританией и нашими друзьями с континента", - заявила Мэй.

Британия пообещала также выполнять все свои обязательства перед НАТО: и финансировать на прежнем уровне, и участвовать в операциях альянса. Но за словами о дружбе и партнерстве кроется весьма четкий посыл: о полумерах – например, ассоциированном членстве в ЕС или сохранении единого европейского рынка – не может быть и речи. Страна теперь сама будет решать, кому из мигрантов открыть двери, а перед кем захлопнуть. И вряд ли Европа легко согласится на то, чтобы Лондон в одностороннем порядке ограничил передвижение сотен тысяч рабочих, но при этом получал дивиденды от взаимной торговли.

"Я думаю, что нам предстоит наблюдать одни из самых драматичных переговоров в истории дипломатических отношений. Самый главный вопрос и проблема – это права рабочих, то есть, граждан стран Европейского союза, проживающих на территории Великобритании и британцев, остающихся на территории ЕС. Великобритания хочет сохранить свое присутствие на двух важнейших рынках Европейского союза – рынке товаров и рынке услуг. Но за это ей, видимо, придется пойти на какие-то уступки", - отметил директор Центра европейских и международных исследований ВШЭ Тимофей Бордачев.

Жестко торговаться британским властям придется не только с ЕС, но и с Шотландией. Накануне местный парламент одобрил возможность проведения уже второго по счету референдума о выходе из Соединенного Королевства. Шотландцы хотят остаться в Европейском сообществе, Детали развода Лондона и Брюсселя станут известны через месяц. Еврочиновникам нужно разработать правила. Но с королевством уже прощаются разве что не со слезами на глазах.

"Мы уже скучаем по тебе. Спасибо и прощай", - сказал Туск.

Это сентиментальное "прощай" Лондону обойдется в кругленькую сумму. Еврокомиссия намерена выставить Великобритании счет на 60 миллиардов евро. Нечто вроде компенсации за взносы, которые страна отдавала бы за членство в союзе за два года развода. Только после уплаты этой суммы королевство обещают отпустить в свободное плавание. Это не наказание, подчеркнули евробюрократы, а профилактика, чтоб другим неповадно было.

Лилия Акиньшина, Андрей Талалай, Илья Титов, "ТВ Центр"