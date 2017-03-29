Захарова подкинула Украине новые "идеи" для обвинений в адрес России

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В Луцке – городе на западе Украины – неизвестные из гранатомета обстреляли польское консульство. В связи с происшествием все диппредставительства этой страны на Украине временно прекратили свою работу, а украинский посол в Польше был вызван в МИД.

В результате ЧП никто из сотрудников консульства не пострадал, отметил "ТВ Центр". В здании были повреждены крыша и окна. Глава представительства в Луцке Кшиштоф Савицкий назвал нападение терактом.

Дипломаты потребовали от украинских спецслужб как можно быстрее выяснить обстоятельства произошедшего, найти и задержать виновных. В Службе безопасности Украины по уже давней традиции без расследования сразу нашли виновных. Представители СБУ заявили о "российском почерке". Это при том, что 12 марта в Львовской области украинские националисты облили красной краской памятники полякам, погибшим во время Второй мировой войны, и оставили на мемориальных досках нацистские лозунги. На высказывания украинских властей о событии в Луцке отреагировала Мария Захарова.

"Божественно. Я бы еще добавила, что Россия, используя гибридные технологии, способствовала направлению Дещицы послом в Польшу для подрыва авторитета Украины в глазах поляков", - написала она в своем Facebook.

На событие в Луцке отреагировали также этнические поляки, которые живут на Украине. Около 150 человек перекрыли автотрассу Львов – Варшава. Таким образом, люди выступили против нарушения прав поляков в стране, а также осквернения памятников и обстрела польского посольства. На месте проведения акции образовалась огромная пробка из машин.