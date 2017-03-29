МИД: обвинения во вмешательстве России в выборы в США - русофобский инструмент

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Обвинения России во вмешательстве в президентские выборы в США необоснованны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД подчеркнул, что во время избирательной кампании эти обвинения были использованы Демократической партией США в качестве русофобского инструмента.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает необоснованными обвинения во вмешательстве России в ход американских выборов, прошедших в США в 2016 году. Как заявил он в интервью журналу National Interest, ему не известно ни одного факта, подтверждающего их.

По его словам, эти обвинения были использованы в качестве русофобского инструмента, который Демократическая партия "сочла эффективным средством для привлечения поддержки американского народа".

Спекуляции на тему вмешательства российских спецслужб и "российских хакеров" во внутренние дела других стран стали частью антироссийской информационной кампании.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс.

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