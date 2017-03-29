Новый подозреваемый в убийстве Вороненкова рушит версию Киева о российском следе

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Версия о причастности российских диверсантов к убийству Дениса Вороненкова разваливается. Правоохранители установили и разыскивают сообщника исполнителя преступления Павла Паршова. По предварительным данным, это Ярослав Левенец. Он хорошо известен в националистических кругах страны. В последнее время Левенец возглавлял радикальную организацию "Оборона великой Украины".

Репортер украинского телеканала "1+1" попытался заинтриговать зрителя, рассказал "ТВ Центр". Мол, ему якобы удалось найти и договориться об интервью с настоящим киллером. В свете последних событий, разговор, разумеется, заходит и об убийстве Дениса Вороненкова. Сколько этот заказ мог стоить, первым делом поинтересовался журналист.

"Я думаю, пускай тысяча, может быть пять тысяч долларов. Пять тысяч долларов мало для этого дела? Конечно, учитывая его риски", - ответил собеседник.

В этом почти одиннадцатиминутном сюжете, однако, ни слова о возможных мотивах убийства Вороненкова. Вернее, нет там именно альтернативных версий, кроме той, что придерживаются официальные украинские власти. Её журналист проговаривает несколько раз, обвиняя во всем российские спецслужбы. В том, что именно они причастны к ликвидации экс-депутата Госдумы, уверен и генпрокурор Украины.

"Правильно говорит один из очень опытных украинских прокуроров: "Убивают не за то, что кто-то дал показания, а для того, чтобы кто-то не дал показаний". Выстрел в центре Киева был, с моей точки зрения, выстрелом в будущие показания господина Вороненкова международному сообществу о роли ФСБ в политической и экономической жизни России", - заявил генпрокурор Юрий Луценко.

"Мы же прекрасно понимаем, что версия, озвученная президентом, что это государственный терроризм Российской Федерации, которая была высказана минут через тридцать, сорок. И она уже является канонической, эта версия. И я не думаю, что следствие будет рассматривать какие-то другие. И вообще, я не думаю, что это следствие будет хоть как-то продвигаться", - считает украинский политолог Кирилл Молчанов.

Эта версия, правда, сыплется как карточный домик, учитывая новые детали. Если на убитого киллера Паршова еще можно было повесить всех собак, обвинив в связях с ФСБ и ненависти к Украине, то с его подельником Ярославом Левенцом, уже объявленным в розыск, эта легенда не сработает. Паршов был из рядовых неонацистов, которого мало кто знал. Левенец – личность, как выяснилось, известная.

"Он очень уважаемый человек в патриотических кругах, в кругах людей, с которыми воевал за Украину. Во времена Януковича Ярослав был признан политзаключенным, после выхода из СИЗО он не начинает пиариться, делать себе имя или идти в депутаты, а просто тихо едет на фронт. В последнее время он возглавлял националистическую организацию "Оборона великой Украины", - сообщается в группе организации в Facebook.

Россказни советника МВД про школу НКВД тут уже не сработают. Хотя они и с самого начала походили на откровенный бред. Тот же Паршов, по первой версии Геращенко, пересек пешком украино-белорусскую границу, чтобы попасть в Россию. Через несколько дней фигурировал уже Крым. Менялись и года вербовки: 2015-й, затем 2014-й. Но с появлением в деле Ярослава Левенца все это пошло прахом. После убийства он, кстати, был на допросе в прокуратуре. Об этом заявил пресс-секретарь запрещенного в России "Правого Сектора" Артем Скоропадский со ссылкой на жену Левенца.

"По ее словам, когда она в день убийства вечером позвонила мужу, то у него уже был отключен телефон. Тогда она позвонила приятелю мужа, который сказал, что недавно говорил с ним, и что Ярослав, внимание, по телефону сказал, что он был на допросе в прокуратуре примерно в 16-17 часов по киевскому времени – через 5-6 часов после убийства. После этого он пропал", - написал он в соцсети.

Получается, сообщник убийцы Вороненкова был в руках правоохранителей, но они его отпустили. Или не отпустили, а передали кому нужно. Эту версию ведь тоже исключать не стоит. Странностей в этом деле вообще хватает.

"Убийца скончался подозрительно быстро. Второй человек сейчас исчез. Возможно, его и найдут и тоже убьют при задержании. И тем более версия о российском следе озвучена. Поэтому, я думаю, что любая информация, которая будет этой версии противоречить, она на Украине будет либо ретушироваться, либо уничтожаться вместе с её носителями", - отметил член Совета по межнациональном отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Криминальные версии убийства Вороненкова – долги, месть бывшего мужа Марии Максаковой, криминального авторитета Владимира Тюрина – Киев отмел сразу. Вернее их отмел Порошенко, через полчаса после убийства заявив о причастности России. Но с такими фигурантами в нее уже мало кто верит. В деле, правда, появился и третий соучастник. Камеры якобы зафиксировали неизвестного, который приходил в гости к Паршову и Левенцу. Его личность сейчас устанавливают. Что-то подсказывает, что и он окажется как минимум завербованным ФСБ.

Александр Панюшкин, Игорь Константинов, Андрей Булычов, "ТВ Центр"