ФСБ назвала причину обыска в центре саентологов в Подмосковье

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Основанием для уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности саентологов, в рамках которого прошел обыск в Подмосковье, стали многомиллионные заработки петербургской общины на продаже адептам просветительских программ. В настоящее время по делу никто не задержан, уточнили в ФСБ.

Обыски у саентологов в Подмосковье связаны с миллионными заработками на привлеченных в Петербурге адептах, передает "Интерфакс".

"Фактически речь идёт об осуществлении теневой предпринимательской деятельности, которая не облагается налогами. Эта деятельность проходила под контролем подмосковного центра, где прошли обыски", - заявили в пресс-службе управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Речь идет о заработках, исчисляемых миллионами рублей, уточнили представители службы. В настоящее время по делу никто не задержан.

В 2016 году обыски по делу о незаконной предпринимательской деятельности саентологической церкви прошли по 14 адресам в Петербурге, Москве и Ленинградской области.

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