Киевлянин показал, что ждет гостей на "Евровидении-2017"

Теги: Украина видео евровидение

В интернете появилось видео с альтернативной презентацией Киева для конкурса "Евровидение-2017". Его автор показал главные проблемы украинской столицы.

На Украине киевлянин создал альтернативный ролик-презентацию Киева для конкурса "Евровидение". В нем автор обратил внимание на проблемы с транспортом, полицией, долгостроями и большим количеством мусора в украинской столице.

"Друзья, меня, как и многих, удивило официальное видео города к "Евровидению", и я решил сделать свой альтернативный ролик. Я понимаю, что нужно показать только хорошие стороны, но я бы хотел обратить внимание и на плохие",- написал автор Олег Ривтин в своем Facebook.

Ранее МИД Украины опубликовало официальную видеопрезентацию Киева с мэром города Виталием Кличко.

Читайте также:

EBU готов отстранить Украину от "Евровидения"

Россия не будет искать замену Самойловой на "Евровидении"

Самойлову выдвинули представителем России на "Евровидение-2018"

Верка Сердючка заступилась за лишенную "Евровидения" Самойлову

Киев запретит трансляцию выступления Самойловой на "Евровидении"