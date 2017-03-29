Теги: Общество журналист москва смерть

В Москве ушел из жизни известный журналист-международник Юрий Выборнов. Ему было 70 лет.

В Москве в возрасте 70 лет умер журналист-международник Юрий Выборнов, об этом сообщил его сын спортивный комментатор Константин Выборнов в своем Facebook.

"Прощание с Юрием Викторовичем - в субботу, 1 апреля, в 12.00 по адресу Ленинский проспект, д.8 корпус 17 (ритуальный зал Первой Градской больницы)", - написал он.

Юрий Выборнов работал корреспондентом в Италии с 1974 по 1991 годы. Затем трудился собкором ОРТ в Австрии, а после – на Первом канале в Израиле. Выборнов также выпустил книгу "Марадона, Марадона..."