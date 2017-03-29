Адвокат не знает о возбуждении в России дела об убийстве Вороненкова

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СМИ сообщили о возбуждении в России дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Как сообщил адвокат Андрей Гривцов, его не уведомляли об этом. Официального подтверждения от СКР в настоящее время также нет.

Адвокат бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Андрей Гривцов не знает о возбуждении в России дела по факту убийства в Киеве.

"Защите не известно о возбуждении дела в России, ни нас, ни родных не уведомляли об этом. В том случае, если эта информация подтвердится, мы будем добиваться получения родственниками Вороненкова статуса потерпевших и участия в деле ", - цитирует его ТАСС.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в российских правоохранительных органах сообщили о возбуждении в России уголовного дела по факту убийства Вороненкова. Предварительно, дело находится у сотрудника Следственного комитета России Дениса Жеренова. В производстве у него также находится уголовное дело о мошенничестве, фигурантом которого является Вороненков.

Вороненков был застрелен 23 марта. Его телохранитель ранил предполагаемого киллера Павла Паршова, впоследствии тот скончался в больнице. 25 марта бывшего депутата Госдумы похоронили на Зверинецком кладбище Киева. В России против Вороненкова, уехавшего в декабре 2016 года на Украину, возбуждено дело о мошенничестве.

24 марта советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Вороненков был убит агентом российских спецслужб, внедренным в силовые структуры Украины. СБУ пока не смогла доказать связь убийцы Вороненкова с ФСБ.

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