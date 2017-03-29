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В Лондоне прошли похороны певца Джорджа Майкла, умершего в декабре 2016 года. На церемонии присутствовали только родственники и близкие друзья музыканта.

Британского певца Джорджа Майкла похоронили в Лондоне на Хайгетском кладбище рядом с могилой его матери, передает BBC.

Церемония была закрытой, на ней присутствовали только родственники и близкие друзья.

Певец скончался в ночь на 26 декабря 2016 года на 54-м году жизни. Артист умер у себя дома в британском городке Горинг. По информации коронера, смерть музыканта носила естественный характер и была вызвана "дилатационной кардиомиопатией с миокардитом и жировой инфильтрацией печени".