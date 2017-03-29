Германия может быть причастна к авиаударам по мирным жителям в Сирии

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Вооруженные силы Германии могли быть причастны к авиаудару в Сирии, в результате которого погибли мирные жители. По данным немецких СМИ, ФРГ предоставила коалиции разведданные, которыми руководствовались ВВС при нанесении ударов.

Германия может быть причастна к нанесению авиаудара в Сирии, в результате которого погибли мирные жители. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на издание Sueddeutsche Zeitung.

По его данным, Германия предоставила международной коалиции под руководством США разведданные с фотоснимками зданий для проведения авиаудара. В частности, информация вооруженных сил ФРГ использовалась при нанесении удара по бывшей школе в районе Мансура в 30 километрах от Ракки. В результате атаки погибли не менее 33 мирных жителей.

Ранее американские военные признали свою вину в гибели мирных жителей в иракском Мосуле. Командующий спецоперацией против исламистов в Ираке и Сирии генерал Стивен Таунсенд заявил, что ВВС США "сыграли свою роль" в гибели более чем 200 человек на западе Мосула 17 марта.

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