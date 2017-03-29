Украина оспорит решение лондонского суда о выплате России долга

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Верховный суд Лондона постановил, что Украина обязана выплатить России задолженность по еврооблигациям в сумме три миллиарда долларов, а также начисленные проценты. Это решение окончательное и никаких дополнительных слушаний по делу не будет. Украинская сторона пыталась доказать, что займ носил политический характер. Но суд принял решение в строгом соответствии с буквой закона.

Для Украины это разбирательство в высоком суде Лондона изначально не сулило никаких перспектив, отмечает "ТВ Центр". Ну а когда судья, по просьбе Москвы, и вовсе принял решение рассмотреть это дело в ускоренном порядке, все стало уже окончательно понятно. Внятных аргументов не платить у Киева попросту не оказалось.

"Высокий суд Лондона по результатам рассмотрения ходатайства России о рассмотрении иска к Украине в ускоренном порядке принял решение о том, что Украина обязана выплатить России номинальную стоимость еврооблигаций в сумме 3 миллиарда долларов, а также соответствующую сумму начисленных процентов", - заявил министр финансов России Антон Силуанов.

"Возражения Украины были уж очень наивными. Нынешнее руководство Украины пыталось представить этот долг как подарок Януковичу. Но тысячу раз мы могли любить Януковича, но долг то был оформлен как государственный. Именно поэтому Лондонский суд не пустился в долгие разбирательства", - отметил финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Эта история тянулась еще с конца 2013 года. Тогда на переговорах в Москве Путин и Янукович подписали договор, по которому Россия соглашалась предоставить Украине 15-миллиардный кредит, купив украинские еврооблигации. Сделать это планировали поэтапно. Первый транш в размере трех миллиардов был переведен почти сразу, после чего в Киеве произошел госпереворот. Януковича свергли, а новые власти платить отказались.

"Правительством Украины было принято решение о введении моратория на выплату трех миллиардов долларов Российской Федерации. Россия отказалась реструктуризовать наши долговые обязательства. Россия отказалась от тех условий, которые мы предложили другим нашим кредиторам. Поэтому правительством было принято решение о заморозке выплаты долга, до того момента пока Россия не согласится на условия Украины", - заявил тогда украинский премьер Арсений Яценюк.

Украинские условия предполагали, во-первых, отсрочку выплат, во-вторых – списание части задолженности. На это Москва, понятно, идти не захотела. Попытки представить эти три миллиарда не суверенным, а частным долгом в итоге тоже не увенчались успехом. Киев дерзил, пугал судом. В итоге в суд подала Россия. Хотя Путин предлагал Украине нормальные, деловые условия по реструктуризации. На заседании "Большой двадцатки" в Анталье в ноябре 2015 года этот вопрос детально обсуждался. И покровителей Киева в лице Вашингтона и Брюсселя, по словам Путина, предложение Москвы заинтересовало.

"Мы не просто согласились с реструктуризацией украинского долга. Мы предложили лучшие условия, чем от нас просил МВФ. Нас просили перенести этот платеж на следующий год в объеме трех миллиардов. Я сказал, что мы готовы пойти на более глубокую реструктуризацию, готовы в этом году вообще не получать никаких денег. А в следующем году получить миллиард. В 2017-м – еще миллиард, и в 18-м – еще один миллиард. Поскольку наши партнеры уверены, что кредитоспособность украинского государства будет расти, и у нас нет оснований, что мы получим свои три миллиарда. А если это так, то нет никаких опасений у наших партнеров выставить гарантии. И мы попросили таких гарантий. Либо от США, либо от правительства Евросоюза. Либо от одного из солидных международных финансовых институтов", - заявил президент России.

Вот только поручиться за Украину никто в итоге тогда не захотел. Понимали, видимо, что платить нужно будет из своего кармана. Сделать это теперь придется Киеву. Вернее, возможно придется. Киев уже готовит апелляцию в Верховной суд Великобритании. До его решения – никаких выплат.

"Сегодня был лишь первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также принял решение заморозить сегодняшнее решение до нового заседания, которой состоится не раньше конца апреля", - сказал министр финансов Украины Александр Данилюк.

Правда в случае если и Верховный суд Великобритании примет решение в пользу России, не факт, что эти три миллиарда удастся вернуть. Репутация у Киева и так испорчена. И отказ возвращать что-то Москве вряд ли сыграет какую-то фатальную роль, говорят эксперты, предлагая в случае такого варианта действовать жестко.

"Арест должен быть распространен на все активы. Ну и в целом после этого уже возможности получения финансирования со стороны международного сообщества у Украины резко снизится. Потому что статус украинского государства как обманщиков и жуликов будет зафиксирован уже в более явной форме, чем сейчас", - пояснил экономист Михаил Делягин.

Правда, арестовывать у Украины, в общем-то, нечего. Госимущества за рубежом практически нет. На посольства распространяется дипломатический иммунитет. Подконтрольные государству компании формально являются акционерными обществами. Можно утонуть в судебных разбирательствах с акционерами. Так что деньги Москве вряд ли вернут. Зато с политической точки зрения выигрыш в данном процессе будет куда весомее.

Александр Панюшкин, Максим Панкин, "ТВ Центр"