Путин вместе с Медведевым и Шойгу посетил самую северную часть России

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Владимир Путин посетил самую северную часть России – землю Франца Иосифа. Самолёт президента приземлился на острове Земля Александры. Путин оценил итоги работы по очистке острова от мусора, а также пообщался с гляциологами – исследователями ледников. В четверг президента ждут в Архангельске на форуме "Арктика – территория диалога".

Баренцево море. До материка больше тысячи километров. Температура – минус 26 градусов. Полярная весна. Но даже летом столбики термометров едва поднимаются выше нуля, а пронизывающий ветер, словно испытывает человека на прочность, рассказал "ТВ Центр".

Делегация собралась внушительная: президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и глава Минобороны Сергей Шойгу. Встретил их министр природных ресурсов Сергей Донской. Земля Александры – остров арктического архипелага Земля Франца-Иосифа, полную карту которого полярники составили лишь пять лет назад. По этим льдам можно проследить, как менялась наша планета.

Настоящее чудо природы – холодная, но манящая красота. Ледяную пещеру полярники обнаружили недавно. Пробы, взятые здесь, позволят детально изучить вечную мерзлоту и механизм глобальной проблемы – таяния ледников. Все материалы доставляют в лабораторию базы "Русская Арктика", один из самых молодых национальных парков нашей страны. Туристов здесь мало. А зря, уверен Владимир Путин. В 2009 году он рекомендовал коллегам провести здесь хотя бы один отпуск, а теперь турпоток должен вырасти до 7 тысяч человек в год.

Владимир Путин семь лет назад видел другую Арктику. Весь берег был усеян оставшимися с советских времен бочками с топливом. Емкости со временем дали трещину, а горючее вытекло, отравляя все вокруг. Выступая перед Госдумой, тогда он поручил провести, как сам выразился, "генеральную уборку". Порядок навели, теперь нужно развивать территорию. Это главная тема "Арктического форума", который в эти дни принимает столица Поморья.

Главная выставочная площадка форума. Здесь ведущие предприятия страны: от пищевой промышленности до энергетики. Работать приходится в суровых арктических условиях. Именно поэтому многие проекты совместные. Но и рассчитаны на десятки лет вперед. Вот, например, Тайбасс – сеть крупнейших угольных месторождений России. Пока в разработке лишь одно из них. Основная проблема – логистика. Поезда курсируют вдоль всего Арктического побережья, но основной упор на морской транспорт. Пока работает лишь один небольшой причал, уже сейчас рядом идет стройка.

"Ни льда, ничего мы не боимся. Работы ведутся непрерывно, и мы рассчитываем выйти на промышленную мощность 30 миллионов тонн в год. Уголь этот будет транспортироваться по всему миру. В Голландию и дальше уже", - отметил представитель компании подрядчика Алексей Гончаров.

Сухогрузы от порта "Чайка" повезут и руду – еще одно богатство Арктики. Месторождение "Павловское" – под толстым слоем льда, разработка начнется в 2019 году.

Фактически 60 процентов территории страны – это арктическая зона, но проживают там лишь два миллиона россиян. Нужно сделать северные территории комфортными для человека. Эту и другие задачи на форуме обсудят в четверг. В графике российского президента также двусторонние встречи со своим финским и исландским коллегами.

Матвей Шестаков, Михаил Федоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр"