Популярность Трампа установила новый антирекорд

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Популярность Дональда Трампа среди американцев падает. Рейтинг одобрения президента США снизился на 1% и достиг нового антирекорда – 35%.

Уровень поддержки американского президента упал до нового антирекорда – 35 %, передает "Интерфакс" данные исследовательской компании Gallup.

По информации американских СМИ, рейтинг Трампа после инаугурации также не был высок – его поддерживали 46% американцев, в отличие от рейтинга в начале президентства Барака Обамы (более 60%) или Джорджа Буша-младшего (более 50%).

Компания Gallup проводила опрос среди 1,5 тысячи совершеннолетних при помощи телефона.

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