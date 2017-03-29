Порошенко упрекнул Россию в намерении "столкнуть ЕС с горы"
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Россия пытается "столкнуть ЕС с горы". С очередным выпадом в адрес Москвы выступил президент Украины Петр Порошенко. Выступая на конгрессе на Мальте, он подчеркнул, что Европа не станет сильнее с тем, "кто ставит Россию превыше всего".
Президент Украины Петр Порошенко заявил о желании России "столкнуть ЕС с горы", передает "112 Украина".
Выступая во время конгресса на Мальте, украинский лидер назвал ближайшие годы важными для Украины и Евросоюза, не забыв при этом упомянуть и "российского агрессора".
"Агрессоры внутри Европы не будут ждать. Россия сделает все возможное, чтобы столкнуть ЕС с горы",- сказал Порошенко.
По его мнению, Европа никогда не станет сильнее, сотрудничая с теми, "кто ставит Россию превыше всего".
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