Порошенко упрекнул Россию в намерении "столкнуть ЕС с горы"

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Россия пытается "столкнуть ЕС с горы". С очередным выпадом в адрес Москвы выступил президент Украины Петр Порошенко. Выступая на конгрессе на Мальте, он подчеркнул, что Европа не станет сильнее с тем, "кто ставит Россию превыше всего".

Президент Украины Петр Порошенко заявил о желании России "столкнуть ЕС с горы", передает "112 Украина".

Выступая во время конгресса на Мальте, украинский лидер назвал ближайшие годы важными для Украины и Евросоюза, не забыв при этом упомянуть и "российского агрессора".

"Агрессоры внутри Европы не будут ждать. Россия сделает все возможное, чтобы столкнуть ЕС с горы",- сказал Порошенко.

По его мнению, Европа никогда не станет сильнее, сотрудничая с теми, "кто ставит Россию превыше всего".

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