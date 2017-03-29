Турция заявила о завершении военной операции в Сирии

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Турецкая армия завершила военную операцию "Щит Евфрата" на севере Сирии. Войска Турции действовали на сирийской территории при поддержке оппозиции САР с августа прошлого года. Целью операции была ликвидация террористов в районе границы двух государств. Дамаск расценивал действия Анкары как акт агрессии.

Турция сообщила о завершении военной операции "Щит Евфрата" на севере Сирии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источники турецких СМИ.

По данным агентства Reuters, об окончании операции сообщил турецкий премьер Бинали Йылдырым. По его словам, она признана успешной. Йылдырым отметил, что любые другие операции будут проводиться под другим названием.

Операция проводилась турецкими войсками при поддержке части сирийской оппозиции с августа 2016 года. Ее задачей было уничтожение террористов в районе турецко-сирийской границы. Правительство Сирии расценивало эти действия как акт агрессии.

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