В результате теракта в Багдаде погибли 17 человек

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17 человек погибли, ещё более 40 ранены в результате теракта на юге Багдада. Информацию подтвердили власти иракской столицы. Взрыв прогремел на полицейском блокпосту, расположенном на выезде из города.

Жертвами теракта в Багдаде стали 17 человек, десятки пострадали. По словам очевидцев, в КПП въехал заминированный бензовоз, за рулём которого находился террорист-смертник, передает "ТВ Центр".

Из-за розлива топлива вся территория вокруг блокпоста оказалась объята пламенем. Среди жертв теракта - силовики и мирные жители. На данный момент ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за атаку.

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