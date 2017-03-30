Сенат США представил первый отчет о "влиянии" России на выборы

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Сенат США представил первый устный отчет о расследовании по поводу вмешательства в выборы, которое приписывают России. При этом глава комитета по разведке Ричард Бэрр сообщил, что процесс находится на начальном этапе и "делать выводы уже сейчас было бы безумием".

В американском Сенате представлен первый устный отчет о расследовании по факту предполагаемого вмешательства России в президентские выборы. Об этом рассказал сенатор-республиканец Ричард Бэрр, передает "ТВ Центр".

Он также добавил, что расследование ведут семь профессионалов, имеющих допуск к секретной информации. Они завершат изучать документы в течение нескольких недель. Кроме того, для дачи показаний вызваны 20 человек. На вопрос о том, найдены ли улики против президента Дональда Трампа, Бэрр посоветовал дождаться итогов разбирательства.

В четверг в сенатском спецкомитете по разведке открываются первые публичные слушания по поводу этого расследования. Их цель, по словам сенатора, разобраться, какие у России имеются возможности в политическом и технологическом плане.

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. По предположениям представителей американских властей, в июле российские хакеры взломали серверы Национального комитета Демпартии, а также партийного комитета по выборам в Конгресс.