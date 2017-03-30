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На Байкале начался важный этап работ по модернизации нейтринного телескопа. Уникальный прибор, способный фиксировать невидимые частицы, находится глубоко под водой.

На Байкале модернизируют нейтринный телескоп. Это гирлянда из стеклянных шаров, в которых расположены сотни сложных приборов. Именно сейчас специалистам удобно по льду добраться до середины озера и поднять телескоп на поверхность, чтобы добавить к нему новые элементы, передает "ТВ Центр".

По задумке ученых, он должен состоять из 27 кластеров. Пока монтируют второй. Астрофизикам уже удалось зафиксировать нейтрино в верхних слоях атмосферы. А теперь можно будет получить сигналы из далекого космоса. В потоке нейтрино заложена информация о взрывах сверхмощных звезд, процессах образования так называемых черных дыр.

Но телескоп выполняет и земные задачи. С помощью этого прибора установлено, что Байкал обладает собственным свечением и его интенсивность напрямую связана с экологическим состоянием озера. По изменению температур можно судить о глубоководном движении воды и насыщении её кислородом.