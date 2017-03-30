В ГИБДД Москвы предложили стритрейсерам устроить гонки на трассе

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Глава ГИБДД столицы заявил, что уличные гонщики могут устроить соревнования на трассе и доказать, "кто чего стоит". По словам Виктора Коваленко, сотрудники инспекции установили контакт с некоторыми сообществами стритрейсеров, и для них было организовано мероприятие на "ВТБ Арене".

Глава ГИБДД Москвы Виктор Коваленко предложил уличным гонщикам устроить соревнования на трассе и доказать, "кто чего стоит". Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Москва FM".

"Находятся единицы, которые в знак протеста могут выложить какое-то видео, противопоставить себя обществу, доказать, что я такой неповторимый", - сказал Коваленко. По его словам, для таких людей можно устроить гонки на трассе и доказать, "кто чего стоит" в специальных соревнованиях.

Коваленко отметил, что сотрудники столичного ГИБДД установили контакт с некоторыми сообществами стритрейсеров, и для них было организовано мероприятие на "ВТБ Арене". Это было сделано для того, чтобы "понять жизнь этих людей".