Россельхознадзор предложил уничтожать фальсификат вместе с "санкционкой"

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Россельхознадзор выступил с инициативой по уничтожению фальсифициката и продуктов с поддельными сопроводительными документами или прибывших в страну без них. Таким образом, ведомство намерено расширить перечень товара, который подлежит уничтожению. Сейчас это можно делать только с санкционными продуктами.

Перечень продуктов, предназначенных для уничтожения может расшириться. В частности, Россельхознадзор предлагает уничтожать фальсификат, а также продукты с поддельными сопроводительными документами или прибывшие в страну без них. Ранее аналогичный шаг был предпринят в отношении санкционных товаров, пишет газета "Известия".

В ведомстве подчеркнули, что для реализации данной инициативы требуется внести изменения в законодательство. Также надзорное ведомство считает, что нужно лишить владельца права на возврат подконтрольных товаров.

В настоящее время, есть возможность конфисковать и уничтожать только запрещенную к ввозу в Россию санкционную продукцию из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. При этом, дальнейшая судьба выявленных некачественных продуктов остается вне поля зрения ведомства.

Изменения могут быть зафиксированы в форме поправок к решению комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 года "Об обеспечении карантина растений в Евразийском экономическом союзе".