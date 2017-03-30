Генпрокуратура решила проверять доходы чиновников после их увольнения

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Чиновники, которые незаконно приобрели свое имущество, не смогут спать спокойно даже после отставки. Генпрокуратура России направила в администрацию президента предложение проверять доходы даже тех госслужащих, которые уже уволились со своих должностей. В настоящее время ведомство такой возможности лишено.

Генеральная прокуратура России предложила проверить расходы бывших чиновников. Соответствующая просьба направлена в администрацию президента. В случае, если будет доказано, что имущество было нажито незаконным путем, то его лишатся не только бывшие госслужащие, но и их жены и дети, пишет газета "Известия".

По словам заместителя начальника управления Генеральной прокуратуры России по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Валерия Волкова, закон сегодня позволяет контролировать расходы чиновника только при условии его нахождения на службе. В результате многие госслужащие понимают, что могут воспользоваться этим пробелом в законодательстве и увольняются, чтобы начать жить "на широкую ногу". Ведь прокуратура после их ухода с должности не имеет права обратиться в суд с иском о взыскании имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы.

Согласно поправкам, предложенным в администрацию президента, теперь Генпрокуратура может прийти и к экс-чиновнику и потребовать отчета о происхождении имущества. В случае, если госслужащий не сможет доказать легальность полученных средств, то по иску прокурора в суде они будут изъяты в пользу государства. Проверяться будет движимое и недвижимое имущество. Речь идет о земельных участках, жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, машинах, яхтах, ценных бумагах, а также акциях.

По словам экспертов, такой ход все равно не всегда сможет помочь наказать нечистого на руку чиновника, так как, некоторые из них выводят деньги за рубеж, что осложнит проверку Генпрокуратуры.