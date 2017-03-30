09:50, 30 марта 2017

Перспективы Евросоюза после Brexit: мнение эксперта

Теги:  великобритания  евросоюз  События. 25-й час

Как скажется выход Великобритании на экономике ЕС? Можно ли ждать теперь консолидации Союза или пример Лондона спровоцирует обострение старых разногласий? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Николай Топорнин.

Перспективы Евросоюза после Brexit стали в четверг главной темой программы "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент кафедры европейского права Московского института международных отношений Николай Топорнин.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео.

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