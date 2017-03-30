Перспективы Евросоюза после Brexit: мнение эксперта
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Как скажется выход Великобритании на экономике ЕС? Можно ли ждать теперь консолидации Союза или пример Лондона спровоцирует обострение старых разногласий? На эти вопросы в интервью "ТВ Центру" ответил Николай Топорнин.
Перспективы Евросоюза после Brexit стали в четверг главной темой программы "События. 25-й час". На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил доцент кафедры европейского права Московского института международных отношений Николай Топорнин.
Полный комментарий эксперта смотрите в видео.
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