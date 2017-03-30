СКР допросит проживающих в России родственников Вороненкова

Теги: Уголовное дело убийство скр

Российские следователи намерены допросить знакомых и родственников экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, который был застрелен в Киеве. В оперативно-следственную группу по этому делу вошел в частности, Денис Жаренков, который устанавливал факты мошенничества бывшего парламентария.

Сотрудники Следственного комитета в ближайшее время собираются допросить родных и знакомых экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве. Об этом в четверг пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.

По данным газеты, СКР ранее возбудил уголовное дело по факту убийства Вороненкова. Уголовный кодекс позволяет привлекать к ответственности за преступления, совершенные за рубежом, если они направлены против интересов России или граждан страны.

Также отмечается, что уже сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошел следователь Денис Жаренов, в производстве которого находится уголовное дело об организации Вороненковым мошенничества в особо крупном размере.

Вороненков был застрелен 23 марта. Его телохранитель ранил предполагаемого киллера Павла Паршова, впоследствии тот скончался в больнице. 25 марта бывшего депутата Госдумы похоронили на Зверинецком кладбище Киева. В России против Вороненкова, уехавшего в декабре 2016 года на Украину, возбуждено дело о мошенничестве.

Читайте также:

Новый подозреваемый в убийстве Вороненкова рушит версию Киева о российском следе

Денис Вороненков похоронен в Киеве

Максакова впервые прокомментировала убийство Вороненкова