Иванка Трамп будет бесплатно работать советником отца

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Старшая дочь президента США станет специальным советником своего отца и будет работать на этой должности бесплатно. Иванка Трамп отметила, что станет подчиняться тем же правилам, как и другие федеральные служащие. Ранее сообщалось, что старшая дочь лидера США займет собственный кабинет в Белом доме и получит доступ к секретной информации.

Старшая дочь президента США Иванка Трамп станет специальным советником своего отца и будет работать в Белом доме, не получая зарплаты. Об этом сообщает газета The New York Times.

"Я слышала о некоторых опасениях, связанных с консультированием президента в моем личном качестве при добровольном соблюдении всех правил этики", - сказала Иванка Трамп. По ее словам, она будет выполнять функции сотрудника на безвозмездной основе и подчиняться тем же правилам, что и другие федеральные служащие.

Ранее адвокат дочери президента США Джейми Горелик заявил, что Иванка Трамп займет собственный кабинет в Белом доме и получит доступ к секретной информации. По его словам, Иванка станет "глазами и ушами" отца и будет давать ему советы по широкому спектру вопросов, не ограничиваясь только правами женщин, как предполагалось ранее.

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