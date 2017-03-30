Путин подписал указ о весеннем призыве в армию

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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан на военную службу. Согласно документу, с апреля по июль 2017 года в Вооруженные силы страны будут направлены 142 тысячи человек в возрасте от 18 до 27 лет. Весной прошлого года в войска отправились 155 тысяч призывников.

Весной 2017 года на военную службу будут призваны 142 тысячи граждан России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Призыв произойдет в апреле – июле 2017 года. Также будет произведено увольнение граждан, которые проходят военную службу по призыву.

В октябре – декабре 2016 года в армию были призваны 152 тысячи граждан, а весной прошлого года по призыву в войска отправились 155 тысяч человек, передает ТАСС.

Согласно федеральному закону "О воинской обязанности и военной службе", в России мужчина в возрасте от 18 до 27 должен отслужить в армии.