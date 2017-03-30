Ночь четверга в Москве стала самой холодной с начала весны
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На метеостанции ВДНХ в столице был зафиксирован температурный минимум в минус 6,3 градуса. При этом в Тушине температура опускалась до минус 7,8 градуса, а в подмосковном поселке Черусти - до минус 9,2 градуса. По данным синоптиков, днем в четверг температура в столице будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла.
В ночь на четверг на метеостанции ВДНХ был зафиксирован температурный минимум в минус 6,3 градуса. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Гидрометцентра России.
"В ночь на 30 марта на метеостанции на ВДНХ температура воздуха опустилась до минус 6,3 градуса", - говорится в сообщении. При этом в Тушине был зафиксирован показатель в минус 7,8 градуса, а в поселке Черусти в Подмосковье температура опустилась до минус 9,2 градуса.
По данным синоптиков, днем в четверг температура в столице будет колебаться от 0 до 2 градусов тепла. Местами возможен небольшой снег.
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