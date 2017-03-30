Пожарная машина сбила 9 человек в аэропорту "Домодедово"

Теги: домодедово жертвы Происшествие

В аэропорту "Домодедово" автомобиль пожарной охраны, двигаясь задним ходом, сбил девятерых человек. Один из них скончался. СМИ узнали, что у водителя машины случился гипертонический криз.

Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате наезда пожарной машины аэропорта "Домодедово". ДТП произошло на территории воздушной гавани, передает ТАСС.

По данным Агентства "Москва", ссылающегося на источник в экстренных службах, у водителя машины случился гипертонический криз.

В пресс-службе "Домодедово" отметили, что пострадавшим оказывают помощь в медицинском пункте аэропорта. Также стало известно, что погибшей оказалась женщина.

На сайте СКР по Московской области отмечается, что в результате ДТП в тяжелом состоянии госпитализированы четверо. Следователи уже выехали на место происшествия.