Пожарная машина сбила 9 человек в аэропорту "Домодедово"
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В аэропорту "Домодедово" автомобиль пожарной охраны, двигаясь задним ходом, сбил девятерых человек. Один из них скончался. СМИ узнали, что у водителя машины случился гипертонический криз.
Один человек погиб, еще восемь пострадали в результате наезда пожарной машины аэропорта "Домодедово". ДТП произошло на территории воздушной гавани, передает ТАСС.
По данным Агентства "Москва", ссылающегося на источник в экстренных службах, у водителя машины случился гипертонический криз.
В пресс-службе "Домодедово" отметили, что пострадавшим оказывают помощь в медицинском пункте аэропорта. Также стало известно, что погибшей оказалась женщина.
На сайте СКР по Московской области отмечается, что в результате ДТП в тяжелом состоянии госпитализированы четверо. Следователи уже выехали на место происшествия.