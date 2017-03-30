Путин встретится с главами Финляндии и Исландии в Архангельске

Развитие арктического региона и сохранение его экономического потенциала обсудят в четверг в Архангельске на четвертом Международном форуме "Арктика - территория диалога". В его работе примет участие Владимир Путин. На форум президент прибыл с самой северной российской территории - Земли Франца-Иосифа, где ознакомился с результатами арктической уборки и обсудил вопросы освоения Арктики.

В четверг заключительный и, пожалуй, самый важный день работы международного Арктического форума. Накануне обсуждали в основном бизнес-проекты. Здесь 2000 делегатов из 28 стран мира. От держав арктических до таких стран, как, например, Индия и Китай. Журналисты и фотографы ловили каждую деталь, на форуме официально аккредитованы 650 российских и зарубежных СМИ, передает "ТВ Центр".

Губернаторы и министры едва успевали отвечать на вопросы. Спросить было о чем: на полях форума заключили стратегически важные контракты, например, на разработку месторождений и транспортировку полезных ископаемых.

Эти же темы обсуждают и за тысячу километров отсюда на одной из северных точек нашей страны - острове Земля Александры Владимир Путин проводит совещание прямо на базе национального парка "Русская Арктика".

Арктика территория стратегического развития. Россия отстаивала и будет отстаивать здесь национальные интересы, но нужна господдержка, добавляет президент, поручив правительству доработать новую редакцию госпрограммы развития арктической зоны России.

"Там должны быть предусмотрены новые подходы развитию частно-государственного партнёрства в реализации масштабных инфраструктурных проектов, включая освоения шельфов и повышения инфраструктурных проектов, включая освоения шельфа и повышение конкурентоспособности Северного морского пути", - отметил Путин.

Президент, в частности, предложил использовать возможности международной кооперации. Положительные примеры есть. Проект "Ямал СПГ" по добыче сжиженного природного газа реализуют с участием Франции и Китая. Бизнесмены из Поднебесной, кстати, интересовались также добычей и транспортировкой угля.

Арктическая поездка президента до последнего оставалась под вопросом. Добраться до острова можно лишь на военно-транспортном самолете, приземляться прямо на заснеженную полосу, и то, если повезет с погодой. Сейчас полярная весна. Температура - минус 26 градусов, а пронизывающий ветер словно испытывает человека на прочность. В итоге путь из Москвы занял 8 часов. Вместо привычного кортежа по острову передвигались на вездеходе. Осмотрели вечные льды.

Настоящее чудо природы – холодная, но манящая красота. Ледяную пещеру полярники обнаружили недавно. Пробы, взятые здесь, позволяют детально изучить вечную мерзлоту и механизм глобальной проблемы - таяния ледников.

Метеорологический зонд нужен, прежде всего, синоптикам - позволяет определять температуру, влажность и другие параметры воздуха. Туристов в Арктике мало, а зря, уверен Владимир Путин. В 2009 году он рекомендовал коллегам провести здесь хотя бы один отпуск, а теперь турпоток должен вырасти до 7 тысяч человек в год.

Видел Путин и другую Арктику семь лет назад - весь берег был усеян оставшимися с советских времен бочками с топливом. Емкости со временем дали трещину, а горючее вытекло, отравляя все вокруг. Выступая перед Госдумой, тогда он поручил провести, как сам выразился, "генеральную уборку". Порядок навели - теперь важно осваивать территорию. Именно об этом пойдет речь во время пленарного заседания Арктического форума. В Архангельске борт номер один приземлился накануне вечером.

В графике Владимира Путина в четверг также видеоконференция с портом Сабетта и двусторонние встречи со своим исландским коллегой Гудни Йоханессоном и президентом Финляндии Саули Ниинистё.

Матвей Шестаков, Михаил Федоров, Алексей Зотов, "ТВ Центр".