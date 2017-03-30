СБУ обвинила Россию в акции протеста на трассе Львов-Варшава

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За сутки в Донбассе зафиксировали почти 100 обстрелов со стороны украинских силовиков. Одна женщина пострадала - ее госпитализировали с осколочными ранениями. В ДНР снарядами повредило школу и десяток жилых домов. Поселок Ясное остался без света. Тем временем активисты польской общины Украины перекрыли международную трассу Львов-Варшава.

В отличие от других подобных акций, в этом случае украинская полиция не церемонилась. Приехала быстро и немедленно начала задержания, в том числе с применением физической силы, передает "ТВ Центр".

Протестное перекрытие дорог на Украине - обычное дело. Но именно это, организованное активистами польской общины после атаки на консульство Польши в Луцке, власти сочли неправильным, а лозунги в руках демонстрантов - "Нет геноциду поляков" и "Это тоже наша земля" - едва ли не экстремистскими.

"В основном, там были плакаты с требованиями прекратить геноцид поляков на Украине. Но среди участников этой акции я поляков не видел. Там были наши клиенты, которые ранее проходили по делам о наркотиках", - рассказал начальник национальной полиции Львовской области Валерий Середа.

На видеокадрах хорошо видно: большинство участников акции - взрослые мужчины и женщины, которых трудно уличить в пристрастии к наркотикам. Подростки 12-13 лет тоже вряд ли поголовно наркоманы. Но в дискредитации стихийного народного протеста все средства хороши. В том числе и самые абсурдные.

"Мы прекрасно понимаем, что за этими событиями стоят российские спецслужбы", - заявил начальник СБУ по Львовской области Виктор Андрейчук.

Количество обвинений в адрес России в последние дни множится на Украине, как снежный ком. Что бы ни произошло в любой части страны, везде Киеву мерещится рука Москвы. Взрывы на складе боеприпасов в Харькове - диверсия спецслужб. Обстрел консульства в Луцке - провокация.

"Провокации против Польши, которые время от времени случаются на Украине, выгодны только одной стороне – Российской Федерации. Россия заинтересована в том, чтобы поддержка, которая есть у Украины со стороны Польши на Западе, была меньше", - отметил начальник УСБ Украины в Волынской области Юрий Фелонюк.

Охота на ведьм на Украине приближается к высшей точке абсурда. Печально, что польская сторона в этой ситуации придерживается такого же мнения. Речь в данном конкретном комментарии идет об обстреле консульства в Луцке. Но сути посыла это не меняет. "Без сомнения, это — провокация. Вопрос следующий: кто и с какой целью? Мы знаем контекст, существует агрессия России против Украины", - заявил руководитель польского Бюро национальной безопасности Павел Солох.

В Национальной банке Украины обыски. Антикоррупционное бюро открыло дело по факту финансовых нарушений. Среди подозреваемых - заместитель главы ведомства Екатерина Рожкова. И снова виновата Россия.

"Это может быть связано с личностью Рожковой, которая совершала действия в интересах нужных финансистов российского происхождения", - отметил народный депутат Украины Игорь Луценко.

Однако наблюдатели на Украине все чаще указывают на серьезные промахи в работе главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и прочат ей отставку. Киев в ближайшее время, судя по всему, останется без международных кредитов. И виной тому, помимо финансовых органов, высшее руководство Украины, организовавшее блокаду Донбасса. И к этому решению, если следовать логике, их, видимо, тоже подтолкнула Россия.

Алексей Платонов, Анна Пешехонова, "ТВ Центр".