Ученые: между украинцами и россиянами нет "родства"

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Между украинцами и россиянами нет "родства" даже на уровне ДНК. К такому выводу пришли украинские генетики.

В своём желании разорвать все связи с Россией в Киеве дошли уже до генетики. Группе украинских учёных якобы удалось доказать, что русские и украинцы - не являются братскими народами даже на уровне ДНК, передает "ТВ Центр".

За основу они взяли работу неназванных британских и немецких исследователей. И заявили - украинцы ни много ни мало – предки европейцев. А территория их страны - "колыбель белой расы нынешней цивилизации". Когда температура на континенте резко упала, объясняют учёные, выжили только те люди, которые обладали так называемым геном "молочной толерантности". Он подразумевает способность организма усваивать молоко.

Украинские специалисты уверяют - существовало только два этноса, которые обладали этим геном - это украинцы и население Пиренейского полуострова. А территория России в то время была покрыта льдом и непригодна для жизни. Эти гипотезы явно противоречат известным археологическим фактам.