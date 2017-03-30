Российские военные передали сирийцам 3 тонны гумпомощи

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Более трёх тысяч сирийцев получили гуманитарную помощь от российских военных за сутки. Сотрудники нашего Центра по примирению организовали выдачу хлеба и горячего питания в провинциях Алеппо и Эль-Кунейтра. Всего было передано около трёх тонн продуктов.

Самая крупная ферма в Алеппо раньше снабжала мясом весь город. Во время блокады боевики планомерно уничтожили хозяйство. Поголовье уменьшалось, о разведении нового никто не заботился. Это стадо фермерам ещё только предстоит вырастить, передает "ТВ Центр".

Ветеринарный контроль - важнейшая составляющая успешной работы. В первую очередь, на численность влияет вакцина. Различные прививки улучшают здоровье животных.

"Из-за войны сильно пострадало животноводство. До войны было 100 тысяч голов крупного рогатого скота, сейчас 70 тысяч. Баранов и коз раньше было три миллиона, сейчас нет и двух. Наша задача - восстановить прежние объёмы", - рассказал заместитель главного ветеринарного врача Алеппо Хусам Шхаде.

Работа кипит и на грядках. В Сирии время огурцов и баклажанов. Скоро поспеют кабачки. Благодаря тёплому климату здесь собирают по четыре урожая в год. Но даже такие объемы позволяют сельхозпроизводителям лишь сводить концы с концами.

Все дело в цене на горючее. Бензин и мазут в Сирии стоят очень дорого. На эту ферму поставки - раз в две недели. Огурцы, кабачки и баклажаны, а также мясо и рыбу фермеры привозят сюда. Настоящий восточный базар. Большой, шумный. Словно город в городе. Здесь кипит жизнь. Каждый продавец рекламирует свой товар.

По тому, как функционирует этот единый организм, можно судить, что в Алеппо действительно возвращается мирная жизнь. Есть что продавать и есть кому покупать. Остаются проблемы с электричеством. Поэтому базар работает только днём. Однако многие торговцы используют генераторы. Так и рабочий день длиннее, и продукты в холодильнике остаются свежими.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", Сирия.