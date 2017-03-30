Тысячи британцев в Лондоне отмечают начало Brexit

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Начало процедуры выхода Соединенного королевства из Евросоюза в Лондоне отмечают тысячи британцев. Традиционные пабы города переполнены. В свою очередь, пока граждане страны празднуют начало Brexit, европейские политики начали размышлять над его последствиями.

Тысячи британцев отмечают начало процедуры выхода Соединенного королевства из состава ЕС. Самые активные гуляния проходят в Лондоне. Традиционные пабы переполнены. Пока граждане Британии празднуют, европейские политики размышляют над последствиями Brexit, передает "ТВ Центр".

Как и большинство радостных событий в жизни британцев, развод Лондона и Брюсселя обсуждают в пабах. В столице королевства проходит массовый праздник. Несмотря на то, что по цифрам разрыв не такой большой - всего 52 процента британцев выступили за выход из Евросоюза, и соответственно 48 против.

После выхода в свет официального документа об отделении Соединенного королевства чопорные британцы как никогда с гордостью говорят о своей истории и независимости.

Те, кто против Brexit, тоже устроили красочные демонстрации. У Биг-Бена - самая оригинальная. Группа манифестантов появилась в костюмах героев "Алисы в стране чудес", очевидно указывая на полную абсурдность решения британских властей.

Тем временем, премьер королевства Тереза Мэй уже дала большое интервью на BBC. Сказала, что развод разводом, но друзьями с Европой остаться надо.

"Мы по-прежнему хотим с ними работать и сотрудничать. Я думаю, это возможно. Но только после того, как к новым условиям приспособятся люди, бизнес и правительства", - отметила Мэй.

В Европе тоже настроены дружить. И пытаются казаться оптимистичными. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони, например, заявил, что видят в Brexit больше хорошего и рассчитывает, что эта непростая ситуация еще больше сплотит страны и даст почву для дальнейшего развития Евросоюза.

Елизавета Родина, "ТВ Центр".