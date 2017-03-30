В Париже не утихают беспорядки

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Во французской столице уже третий день не утихают беспорядки. Этой ночью сотни протестующих собрались перед полицейским участком.

В Париже уже третий день не утихают беспорядки. Они громили мусорные контейнеры, забрасывали здание камнями и выкрикивали оскорбления в адрес жандармов. Чтобы унять толпу, правоохранители применили слезоточивый газ. Как сообщают местные СМИ, десятки людей задержаны, передает "ТВ Центр".

Беспорядки вспыхнули после убийства парижанина сотрудниками полиции. По словам правоохранителей, вооружившись ножницами, он набросился на одного из офицеров и ранил его. Однако родные убитого и свидетели опровергают все обвинения и с этой версией не согласны.