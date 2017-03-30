В Крыму переселили жителей домов на месте стройки моста

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В Крыму десятки семей, чьи дома попали в зону строительства Крымского моста, переехали в более привлекательное жилье. Все квартиры уже с ремонтом и готовы к проживанию. Всего в списке на переселение находятся почти сто керченских семей.

Из старых бараков - в новые, просторные квартиры. В Крыму десятки семей, чьи дома попали в зону строительства Крымского моста, теперь переехали в более привлекательное жилье. Все квартиры уже с ремонтом и готовы к проживанию. Власти помогли даже с переездом, передает "ТВ Центр".

В свою новую квартиру Мария с мужем только начали завозить вещи. Где будет спальня, а где гостиная они еще не решили. До сих пор спорят. Для них, ка и для остальных новоселов, это теперь единственная забота. Все хлопоты с переездом взяли на себя городские власти.

В списке на переселение находятся почти сто керченских семей. Их дома на окраине города попали в санитарную зону строящего моста через Керченский пролив. Рыночная стоимость старых бараков была такой низкой, что для людей решили построить новый дом.

Сейчас, пожалуй, самый волнительный момент для новоселов. Люди перевозят свои вещи в новые квартиры. Жилье для переселенцев сдается под ключ. Поэтому им остается только расставить мебель.

Мама троих детей Наталья внимательно осматривает новую квартиру. За счет бюджета установили газовый котел, купили плиту и сантехнику. Раньше семье приходилось ютиться в двух комнатах. Теперь будет и отдельная детская, и гостиная и спальня.

Прежняя квартира Натальи выглядела очень плохо. В бывших казармах не было газа, канализации и горячей воды. Сами дома не ремонтировали больше сорока лет. Район Цементной слободки считался глухой окраиной - ни магазинов, ни общественного транспорта. Новый дом построили в благоустроенном районе.

Район Цементной слободки скоро станет частью оживленной автотрассы. Рядом пройдут автомобильные и железнодорожные подъезды к будущему мосту. Бывшая окраина Керчи уже через два года превратится в одну из главных транспортных артерий страны.

Борис Максудов, Александр Шкарбанов, Максим Володин, "ТВ Центр".