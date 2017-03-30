В Москве покажут картины авангардистов из региональных музеев

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Картины художников-авангардистов из региональных музеев покажут в Еврейском музее и центре толерантности.

В Москве открывается вторая часть выставки "До востребования", представляющая шедевры русского авангарда, передает "ТВ Центр".

Еврейский музей и центр толерантности выставляют уникальную коллекцию работ, собранных в Астрахани, Самаре, Туле и многих других российских городах.

В основу выставки легли материалы многолетней следовательской работы. Проект охватывает произведения, созданные в период с 1917 до начала 1930-х годов. В это время в российском авангарде происходила художественная эволюция стилей, появились новые направления и целое поколение великих художников.