Грузовик разорвал пополам автобус на МКАД. Видео

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На МКАД произошло ДТП с участием грузовика и рейсового автобуса. Пострадавших в результате происшествия нет. В интернете появилась видеозапись с места аварии.

Грузовик столкнулся с рейсовым автобусом на МКАД. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по столице. В результате аварии автобус разорвало пополам.

"Около 5 часов утра на 18 километре МКАД произошло столкновение рейсового автобуса, следовавшего на маршрут без пассажиров, и грузового автомобиля", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадавших нет.

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