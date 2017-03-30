Захарова рассказала о роли России в спасении мира от "американской совести"

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России приходится выводить "мир из пике" каждый раз после очередной акции "американской совести". Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она отреагировала на слова постпреда Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления постоянного представителя США при ООН Никки Хейли. Ранее она заявила, что Соединенные Штаты являются совестью для всего мира.

"Теперь понятно, что происходит на планете: после очередной акции американской совести России каждый раз приходится напрягать мозг и выводить мир из пике", - написала Захарова в своем Facebook.

По ее словам, если проанализировать итоги американской внешней политики последнего десятилетия, то можно предположить, что США больше подходит "роль другого мирового органа".

"ООН - это не инструмент по продвижению американских или чьих-то ещё ценностей. ООН - это шанс, данный человечеству, предотвратить новые мировые войны, возникающие в результате переизбытка в крови ощущения собственной исключительности", - подчеркнула представитель российского внешнеполитического ведомства.

Накануне, 29 марта, выступая с лекцией в нью-йоркском Совете по международным отношениям, постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты служат для всего мира совестью и не собираются отказываться от этой роли. Кроме того, она отметила, что намерена сделать всемирную организацию "эффективным инструментом" для продвижения американских ценностей, передает ТАСС.

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