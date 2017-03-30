Умер Нобелевский лауреат по физике Алексей Абрикосов

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В возрасте 88 лет скончался знаменитый физик Алексей Абрикосов. Об этом сообщил экс-глава Минобрнауки Дмитрий Ливанов. В 2003 году Абрикосов получил Нобелевскую премию по физике за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.

Знаменитый советский и американский физик Алексей Абрикосов скончался в возрасте 88 лет. Об этом сообщил бывший министр образования и науки России Дмитрий Ливанов, передает "Интерфакс" со ссылкой на радиостанцию "Эхо Москвы".

Абрикосов родился в Москве в 1928 году. Он был академиком Российской академии наук, членом Национальной академии наук США, а также Лондонского королевского общества. В начале 1990-х годов Абрикосов эмигрировал в Соединенные Штаты и затем принял американское гражданство. В 2003 году он получил Нобелевскую премию по физике за основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей.