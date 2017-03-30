Мэр Днепра сравнил украинцев с "унылыми" фекалиями

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Глава Днепра Борис Филатов оставил в своем Facebook пост. В нем он жестко высказался в адрес жителей Украины, которые, по его мнению, не понимают всей пользы работы градоначальника. В частности, он сравнил украинское гражданское общество с фекалиями.

Мэр города Днепра (бывший Днепропетровск, - прим. ред.) Борис Филатов нелицеприятно отозвался об украинском обществе, сравнив его с фекалиями. Об этом он написал в своем Facebook.

Глава Днепра в своей записи подчеркнул, что жители Украины не ценят и не понимают всю пользу его деятельности. В результате ему приходится разъяснять активистам, городским депутатам и сотрудникам СМИ очевидные вещи.

Свой пост градоначальник написал, сидя в Лондоне.