Мэр Днепра сравнил украинцев с "унылыми" фекалиями
Теги: соцсети Украина днепропетровск
Глава Днепра Борис Филатов оставил в своем Facebook пост. В нем он жестко высказался в адрес жителей Украины, которые, по его мнению, не понимают всей пользы работы градоначальника. В частности, он сравнил украинское гражданское общество с фекалиями.
Мэр города Днепра (бывший Днепропетровск, - прим. ред.) Борис Филатов нелицеприятно отозвался об украинском обществе, сравнив его с фекалиями. Об этом он написал в своем Facebook.
Глава Днепра в своей записи подчеркнул, что жители Украины не ценят и не понимают всю пользу его деятельности. В результате ему приходится разъяснять активистам, городским депутатам и сотрудникам СМИ очевидные вещи.
Свой пост градоначальник написал, сидя в Лондоне.
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