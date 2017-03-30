Путин: Арктику нужно сохранить пространством конструктивного диалога

Теги: Общество путин форум

Развитие арктического региона и сохранение его экономического потенциала обсуждают сегодня в Архангельске на четвёртом Международном форуме "Арктика - территория диалога".

Президент России Владимир Путин, приветствуя участников форума "Арктика - территория диалога", отметил: значение Арктики в наши дни все больше растет. Форум объединил видных политиков, ученых, бизнесменов и стал площадкой для разговора о настоящем и будущем этого региона, передает "ТВ Центр".

Принципиально важно, добавил глава государства, сохранить там конструктивное и равноправное взаимодействия. Россия, на долю которой приходится почти треть арктической зоны, осознает свою особую ответственность за эту территорию. Главная цель - обеспечить устойчивое развитие. Это создание современной инфраструктуры, освоение ресурсов, развитие промышленной базы. И, конечно, повышение качества жизни.

"Подчеркну, Россия открыта для сотрудничества и создает все условия для его развития. У нас весьма обширная экономическая программа, на годы вперед. Она включает свыше 150 проектов, оценивается в триллионы рублей. Поддержим инициативы, имеющие мультипликативный эффект", - заявил Путин.