Медведев призвал правительство соотнести госпрограммы с бюджетом

Теги: медведев бюджет Экономика

Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал правительство соотнести все госпрограммы с бюджетом в установленные сроки.

Дмитрий Медведев в четверг призвал правительство соотнести все госпрограммы с бюджетом. На заседании правительства премьер напомнил, что параметры финансирования должны находиться в соответствии с расходами федерального бюджета. И подчеркнул, что такой подход обеспечит эффективную реализацию и контроль этих программ, передает "ТВ Центр".

В ходе совещания были подняты вопросы защиты и сохранения лесов, а также утверждены расходы на содержание и ремонт региональных дорог.

"Сегодня мы распределим бюджетные трансферты на реализацию региональных программ в сфере дорожного строительства. В этом году 49 регионов получат 10 миллиардов рублей - это часть работы, которую мы ведем. Деньги пойдут на ремонт и модернизацию региональных и межмуниципальных дорог. А также дорог местного значения", - отметил Медведев.