Названа вероятная причина смертельного ДТП в "Домодедово"

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Одна женщина погибла, ещё шесть человек пострадали в четверг утром в результате происшествия в районе аэропорта "Домодедово". Там на группу людей наехала пожарная машина. По некоторым данным, у водителя случился гипертонический криз.

Все произошло в двух шагах от аэропорта "Домодедово". Группа людей, несмотря на наличие здесь тротуара, двигалась по проезжей части. Все закончилось трагично, передает "ТВ Центр".

На съезде с трассы, ведущей к аэропорту "Домодедово" и аэроотелю, пожарная машина сбила семерых человек. Все они - сотрудники аэропорта и в момент трагедии направлялись на свои рабочие места. В результате происшествия один человек погиб. Шестеро получили травмы различной степени тяжести. То, что пострадавшие двигались именно по дороге, их коллег не удивляет. Они убеждены - нормальных условий для движения пешеходов здесь просто нет.

Результаты медосвидетельствования показали - в крови водителя пожарной машины следы алкоголя обнаружены не были. По предварительной информации, во время движения у водителя случился гипертонический криз и он потерял контроль над машиной.

Шестеро пострадавших вскоре после трагедии были доставлены в центральную больницу Домодедово. Двоим потребовалась транспортировка в военный госпиталь имени Вишневского, куда их доставили на реанимобиле медицины катастроф.

На месте происшествия продолжают работать сотрудники ГИБДД и следователи. Причины случившегося устанавливаются.

Кристина Одиноченко, Алексей Комаров, Сергей Дорофеев, "ТВ Центр".