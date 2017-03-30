Ремонтные работы на Филёвской линии метро подходят к концу

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Ремонтные работы на нескольких станциях Филёвской линии московского метро, которые начались ещё в конце прошлого года, близки к завершению. Уже летом платформы "Кутузовская", "Фили", "Пионерская" и "Студенческая" предстанут в обновленном виде.

Железобетонный каркас станет почвой под ногами миллионов пассажиров метро. Рабочие завершают монтаж арматуры. Сантиметр к сантиметру – симметрично, как на чертеже. Затем начнется самая ответственная часть, после которой платформы смогут прослужить много лет, передает "ТВ Центр".

"Сейчас мы проводим работы по армированию участка платформы, после чего мы заливаем бетон и начинаем работу по устройству гранита на платформе взамен асфальта. Это новое решение, которое принято проектной организацией", - сообщил начальник комплекса АО "Мосметрострой" Алексей Арбузов.

Закаленный гранит будет покрывать и ступени этой лестницы, а стены вестибюля украсит натуральный камень. Новая обшивка освежит вид станции и продлит срок службы, ведь ключевые элементы теперь из нержавеющей стали. Энергоэффективность здесь будет буквально во всем. Ударопрочные стеклопакеты помогут уменьшить нагрев вестибюлей летом и потерю тепла из помещения зимой. Это не просто капитальный ремонт, а целое техническое переоснащение "Студенческой".

Реконструкция станции метро впервые идет в таком комфортном для пассажиров режиме. В то время, как на одной платформе идут строительно-монтажные работы, другая открыта для движения поездов и перемещения пассажиров.

Самые любопытные из вагонов могут наблюдать, как платформа приобретает современный облик и меняется на глазах. Одновременно такие же работы ведутся на станциях "Фили" и "Пионерская", а также в северном вестибюле "Кутузовской". Помимо технического переоснащения и косметического ремонта, на станциях появятся и новые элементы инфраструктуры. Проектировщики позаботились о тех, для кого спуск в подземку - настоящее испытание.

"У нас появится на каждой станции берегового типа по одному лифту на каждой платформе, что будет позволять маломобильным гражданам непосредственно возможность спуска на платформу на данном лифте", - рассказал первый заместитель начальника дирекции инфраструктуры Московского метрополитена Роман Цуканов.

Спуститься в метро на лифте можно будет уже предстоящим летом. К этому времени работы завершатся на всех четырех станциях.

Елена Сахно, Павел Суменков, Максим Берлов, "ТВ Центр".