Судебные приставы провели рейд по должникам на западе Москвы

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На западе столицы судебные приставы обходили квартиры, где проживают заядлые неплательщики. Некоторые жители задолжали за коммунальные услуги более 200 тысяч рублей. Старый долг, по которому вынесено решение суда, может стать поводом для ареста и последующей продажи имущества, бытовой техники, а также автомобилей.

В районе Очаково-Матвеевское судебные приставы с утра обходили квартиры, где живут заядлые неплательщики. Некоторые из них задолжали за коммунальные услуги 50 тысяч рублей, а некоторые - более двухсот. Старый долг, по которому вынесено решение суда, может стать поводом для ареста и последующей продажи имущества, бытовой техники, автомобилей и для других мер воздействия, передает "ТВ Центр".

В 7 часов утра к должникам, еще сонным, уже направляются нежданные гости. Впрочем, их появление предсказуемо. Целая делегация из федеральных приставов, сотрудников надзорных органов и представителей управляющей компании.

Одного должника дома не оказалось, он уже уехал на работу на своем автомобиле. Можно сказать, что ему повезло, потому что приставы были намерены арестовать его машину. У этого гражданина накопился большой долг по коммунальным платежам - 80 тысяч рублей. Только за счет конфискации имущества, по словам приставов, можно ускорить погашение задолженности.

"В качестве обеспечительных мер мы используем арест имущества, ограничение выезда. Но это после того, как должник уведомлен. Если и на это должник не реагирует, то данное имущество, которое мы арестовываем, идет в реализацию в счет погашения задолженности", - сказала судебный пристав-исполнитель Тропарево-Никулинского ОСП Ольга Якушенко.

То есть, объекты собственности выставляют на торги и продают. Но, что важно, арест на имущество могут наложить даже при минимальной сумме задолженности. И если машина стоит дорого, то из полученных от продажи денег вычтут только сумму долга. Остальное вернут. Приставы имеют право наложить арест и на банковские счета, снимать с них деньги. А вот социальные выплаты - неприкосновенны.

У другой семьи задолженность по коммунальным платежам составляет уже больше 130 тысяч. Первым делом приставы интересуются, в чем причина. Дальше дают рекомендации - когда прийти, какой комплект документов собрать и как вообще действовать. Женщина обещала решить вопрос, но в качестве гаранта, ее машину все же арестовали.

Прямо во время эвакуации приставы звонят в полицию, сообщают о своих действиях, диктуют данные автомобиля и фиксируют, что забирают его по веской причине на ответственное хранение. Все эти действия проводятся в рамках закона. Чтобы забрать имущество неплательщику нужно погасить долг. Времени достаточно, ведь обычно до торгов 2-3 месяца.

Елизавета Родина, Дмитрий Панов, Антон Дубнов, "ТВ Центр".