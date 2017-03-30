В Одинцовском районе затопило деревню

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Деревня Часцы Одинцовского района Подмосковья не устояла под натиском весеннего половодья. Затопленными оказались многие постройки, дворы и огороды.

Пенсионерка Валентина Сергеевна свой небольшой деревянный домик в подмосковном поселке Часцы называет не иначе, как родовое гнездо. Она прожила тут всю жизнь. Но в этом году с началом весны бабушка вынуждена была переехать. Ведь ее участок, как и соседские, основательно затопило, передает "ТВ Центр".

Весеннее половодье накрыло Часцы в начале марта. Особо досталось четырем дворам. Утонуло буквально все: огороды с цветами и клубникой, скамейки, кладки дров и летние беседки. Воды по колено и уходить ей просто некуда.

Единственный оставшийся водосток, который мог бы справиться с половодьем, и тот оказался полностью забит. Дренажная труба проложена под остановкой. А значит, прочисть ее самостоятельно жильцы не могут. Не решила проблему и прибывшая по вызову аварийная дорожная служба. Ведь наспех выкопанная вручную траншея в обход пассажирской остановки, даже как временная мера, с половодьем справиться так и не смогла. К решению проблемы основного водостока Мосавтодор обещает вернуться, как только сойдет большая вода.

Работы по расчистке дренажного канала планируют выполнить в течение ближайшего месяца. А пока половодье в Часцах в самом разгаре. А значит пенсионерка Валентина Сергеевна по-прежнему вынуждена ютиться в квартире у своей внучки. Да еще время от времени общаться с местной полицией, сотрудникам которой очень не нравится, что бабушка нарушает общественный порядок.

Андрей Сидоренко, Арсений Калашников, Егор Залогин, "ТВ Центр".