На станцию метро "Парк культуры" пришло современное искусство

Теги: Москва метро искусство

Этой ночью на станции метро "Парк культуры" прошла смена экспозиции. Инсталляции в стиле "соцреализм" уступили место новым конструкциям, посвящённым современному искусству.

"Интенсив XX" - это просветительский и образовательный проект, который Третьяковская галерея открыла совместно с метрополитеном и Департаментом транспорта Москвы. Временная экспозиция посвящена тем, кто запомнит и вдохновится "на бегу". Плюс, удобный способ получения информации, передает "ТВ Центр".

"В проекте всего три периода - первый был посвящен периоду русского авангарда, второй период был посвящен советскому искусству 1930-1960 годов", - рассказала директор Фонда поддержки Государственной Третьяковской галереи Оксана Бондаренко.

Этот период - третий и заключительный. Декорации обновили в эскалаторных тоннелях, в переходах и на платформе станции "Парк культуры" и даже на подступах к ней. Баннеры, стикеры по мотивам знаменитых картин Салахова, Попкова, Шелковского, Пивоварова, Колейчука. Художники 1960-1990 годов XX века - творцы неоднозначного периода в искусстве прошлого столетия. Глаз радуется.

"Спускался вниз, очень заинтересовали эти плакаты. Выглядит любопытно, интересно, необычно для искусства советского периода. Захотелось сразу в Третьяковскую галерею попасть", - говорит пассажир метро Дмитрий Багаев.

Оригиналы - в 10 минутах неспешным шагом. В каком формате москвичи хотели бы видеть продолжение этого проекта Третьяковской галереи, спросят у самих горожан. Опрос на портале "Активный гражданин" уже открыт для идей и предложений.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр", Москва.