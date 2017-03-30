Медведев утвердил список запрещенных для спортсменов веществ

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Глава правительства России Дмитрий Медведев утвердил перечень запрещенных веществ и методов для применения спортсменами. По словам премьера, главная цель - снизить риски возникновения этих нарушений и усилить ответственность тех, кто участвует в данном процессе.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о перечне запрещенных веществ и методов для применения спортсменами. Документ опубликован на сайте правительства.

Постановление предусматривает уголовную ответственность за "склонение спортсмена тренером, специалистом по спортивной медицине или другим специалистом в области физической культуры и спорта к использованию субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте".

В список запрещенных субстанций включены, в том числе, анаболические агенты, пептидные гормоны, факторы роста и миметики, гормоны и модуляторы метаболизма. Перечень запрещенных методов состоит из манипуляций с кровью и её компонентами, химических и физических манипуляций, а также генного допинга. "Это будет способствовать снижению риска возникновения нарушений антидопинговых правил спортсменами, повышению ответственности тренера, специалиста по спортивной медицине или другого специалиста в области физической культуры и спорта", - отмечается в документе.

О том, что Медведев подписал постановление, он сам сообщил во время заседания правительства, передает "Интерфакс". "Наша цель - снизить риски возникновения таких нарушений, усилить ответственность всех, кто в этом процессе участвует: и тренеров, и врачей, и других специалистов, которые участвуют в подготовке атлетов", - подчеркнул глава кабмина.

22 ноября 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за склонение спортсменов к употреблению допинга.

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