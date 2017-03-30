Медведев предложил Ткачеву "ставить будильник в разные места". Видео

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Александр Ткачев опоздал к началу заседания правительства России, после чего Дмитрий Медведев посоветовал ему "ставить будильник в разные места". Премьер-министр отметил, что сам вернулся накануне поздно ночью, однако пришел вовремя. Отмечается, что заседание правительства началось примерно на 13 минут позже запланированного времени из-за опоздания главы Минсельхоза.

Премьер министр России Дмитрий Медведев посоветовал главе Минсельхоза Александру Ткачеву "ставить будильник в разные места", чтобы не опаздывать на заседание правительства. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Кто не участвует в Арктическом форуме - большой арктический привет, но это не значит, что на заседание правительства нужно опаздывать, Александр Николаевич. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Не хорошо. Будильник себе ставьте в разные места", - сказал Медведев.

Отмечается, что заседание правительства началось примерно на 13 минут позже запланированного времени из-за опоздания Ткачева.