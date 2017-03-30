Путин допустил встречу с Трампом на полях саммита в Финляндии

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Президент России Владимир Путин допустил, что может встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом на арктическом саммите в Финляндии. При этом он подчеркнул, что такое мероприятие должно быть хорошо организовано.

Президент России Владимир Путин готов встретиться с главой Белого дома США Дональдом Трампом на полях арктического саммита в Финляндии, передает ТАСС.

"Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, Хельсинки - очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий", - отметил он. Вместе с тем, глава государства сказал, что такие мероприятия должны быть хорошо подготовлены "с обеих сторон".

"Если это произойдет, то мы будем рады принять участие и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну тогда в рамках обычных встреч подобного рода на "двадцатке" (саммит G20, - прим. ред.), думаю, что такая встреча может состояться", - подчеркнул российский лидер.

Саммит G20 состоится 7-8 июля в Германии. Предполагается, что мероприятие пройдет на территории выставочного центра Hamburg Messe.

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